بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

جلسة مجلس الوزراء بدأت بالوقوف دقيقة صمت على روح المرجع الدستوري حسن الرفاعي

جلسة مجلس الوزراء بدأت بالوقوف دقيقة صمت على روح المرجع الدستوري حسن الرفاعي

السفير الأميركي في إسرائيل: الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم فرض السيادة بالضفة ولن تملي عليها ما تفعل