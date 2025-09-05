الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا

آخر الأخبار
2025-09-05 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا

تمارا الزين للـLBCI: بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا وحتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي وجميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

البيئة

تمارا

الزين

للـLBCI:

وسائل

الإعلام

خروجنا

تزامن

الجيش

بينما

الحقيقة

انتظرنا

دخوله

وسلمنا

وأثنينا

عبرنا

موقفنا

وغادرنا

LBCI التالي
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
تمشيط إسرائيليّ لأطراف سهل مرجعيون والخيام وتحليق فوق دير قانون النهر ومعروب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

وصول وزيرة البيئة تمارا الزين الى قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-07

وزيرة البيئة تمارا الزين: مبدئيا سنشارك في الجلسة ولكن لا شيء مؤكداً

LBCI
خبر عاجل
08:48

خروج الوزراء محمد حيدر وركان ناصر الدين وياسين جابر وتمارا الزين من القاعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-30

وزيرة البيئة تمارا الزين توجهت إلى منطقة القبيات لمعاينة الحريق المندلع في البلدة ومتابعة الاتصالات التي بدأتها منذ يوم أمس مع الجهات المختصة للتدخل السريع بهدف إطفاء الحريق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:18

الوكالة الوطنية: تحليق مسيرة فوق الزهراني والجوار على علو منخفض

LBCI
آخر الأخبار
12:41

مسؤول أميركي للـLBCI: قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابيًا نسبيًا ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش

LBCI
آخر الأخبار
12:38

معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

LBCI
آخر الأخبار
12:23

وزير الإعلام: التنفيذ سيكون من قبل الجيش وقائد الجيش سيعود شهريًا إلى مجلس الوزراء بتقرير لتبيان آلية التنفيذ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:02

مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-08

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:44

بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The Cit

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!

LBCI
رياضة
13:38

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
13:27

عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
أمن وقضاء
13:17

ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:14

جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:55

مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:45

حيدر للـLBCI: انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا والموقف سياسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
23:37

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
خبر عاجل
12:46

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
صحف اليوم
00:15

مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

LBCI
اقتصاد
02:16

جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:00

طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
خبر عاجل
09:19

الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية والوزراء الخمسة غادروا القصر الجمهوري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More