معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

آخر الأخبار
2025-09-05 | 12:38
0min
معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

 
 
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
16:53

مسؤولون كبار في إدارة ترامب: الدول التي مارست في الماضي سياسة "دبلوماسية الرهائن" تشمل الصين وإيران وأفغانستان

LBCI
آخر الأخبار
16:52

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أميركيين "بشكل غير قانوني"

LBCI
أخبار دولية
16:42

ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"

LBCI
آخر الأخبار
16:27

ترامب: تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب يبعث برسالة قوة وانتصار

LBCI
آخر الأخبار
16:53

مسؤولون كبار في إدارة ترامب: الدول التي مارست في الماضي سياسة "دبلوماسية الرهائن" تشمل الصين وإيران وأفغانستان

LBCI
آخر الأخبار
16:52

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أميركيين "بشكل غير قانوني"

LBCI
آخر الأخبار
16:27

ترامب: تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب يبعث برسالة قوة وانتصار

LBCI
آخر الأخبار
16:23

معلومات عن تبادل إطلاق نار وسماع اصوات انفجار قذائف صاروخية داخل مخيم شاتيلا إثر خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون

LBCI
فنّ
2025-07-11

آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
منوعات
2025-07-09

"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-28

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:15

باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!

LBCI
رياضة
13:38

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
13:27

عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
أمن وقضاء
13:17

ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:14

جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها

LBCI
خبر عاجل
12:46

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
23:37

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
صحف اليوم
00:15

مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

LBCI
اقتصاد
02:16

جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:00

طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
خبر عاجل
12:36

معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة

