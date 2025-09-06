الأخبار
كمال شحادة لـ"العربية": لا تفاوض ولا تراجع عن قرار حصر السلاح
آخر الأخبار
2025-09-06 | 08:53
كمال شحادة لـ"العربية": لا تفاوض ولا تراجع عن قرار حصر السلاح
آخر الأخبار
شحادة
لـ"العربية":
تفاوض
تراجع
السلاح
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
وزير المهجرين كمال شحادة لـ"العربية": حصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني وليس من الخارج
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار لبنان
أخبار لبنان
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
آخر الأخبار
آخر الأخبار
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
خبر عاجل
خبر عاجل
0
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
أخبار لبنان
أخبار لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
0
رياضة
رياضة
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أخبار دولية
أخبار دولية
0
أمن وقضاء
أمن وقضاء
0
أمن وقضاء
أمن وقضاء
1
خبر عاجل
خبر عاجل
2
خبر عاجل
خبر عاجل
3
خبر عاجل
خبر عاجل
4
حال الطقس
حال الطقس
5
آخر الأخبار
آخر الأخبار
6
أمن وقضاء
أمن وقضاء
7
أخبار دولية
أخبار دولية
8
خبر عاجل
خبر عاجل
