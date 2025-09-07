الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الياباني: سأواصل الإضطلاع بمهام المنصب لحين إنتخاب زعيم جديد

آخر الأخبار
2025-09-07 | 05:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الياباني: سأواصل الإضطلاع بمهام المنصب لحين إنتخاب زعيم جديد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الوزراء الياباني: سأواصل الإضطلاع بمهام المنصب لحين إنتخاب زعيم جديد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوزراء

الياباني:

سأواصل

الإضطلاع

بمهام

المنصب

إنتخاب

LBCI التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12:30 والساعة 18:00
رئيس الوزراء الياباني: قررت الإستقالة من رئاسة الحزب الديمقراطي الحر ووجهت بإجراء إنتخابات طارئة لاختيار قيادة جديدة للحزب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:33

ستارمر: بوتين لا يأخذ السلام على محمل الجد

LBCI
آخر الأخبار
08:29

سلطة المطارات الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون

LBCI
أخبار دولية
08:26

ماكرون يندد بمضي روسيا في منطق الحرب بعد أكبر هجماتها على أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:24

إسرائيل تحذر من إجراءات "أحادية" في حال اعترفت دول غربية بالدولة الفلسطينية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:29

سلطة المطارات الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون

LBCI
آخر الأخبار
08:20

الإسعاف الإسرائيلي: قدمنا العلاج لرجل أصيب بجروح متوسطة في أطرافه في موقع الحادث بمطار رامون

LBCI
آخر الأخبار
08:11

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة رابعة أطلقت من اليمن وسقطت في محيط مطار رامون ونحقق في الحادثة

LBCI
آخر الأخبار
07:54

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة شبعا - حاصبيا ما بين الساعة 14:30 والساعة 16:00

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:11

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة رابعة أطلقت من اليمن وسقطت في محيط مطار رامون ونحقق في الحادثة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-06

قوى الأمن: توقيف مطلق نار على دراج من مفرزة سير صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
أخبار دولية
2025-06-21

مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

LBCI
أخبار دولية
05:46

إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

"جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى"... هذا ما كشفه كمال شحادة عن خطة الجيش لحصر السلاح

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:15

التقدمي الاشتراكي: وليد جنبلاط يعمل من أجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More