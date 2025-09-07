الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار

آخر الأخبار
2025-09-07 | 06:59
مشاهدات عالية
LBCI
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار
0min
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

نتنياهو: نعمل على تدمير بنى تحتية وأبراج إرهابية وأقمنا منطقة إنسانية للسماح للسكان بالخروج إلى أماكن آمنة
LBCI
أخبار دولية
11:33

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي "يعمّق" هجومه على مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
11:27

الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف برج الرؤيا في مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
11:01

العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية

LBCI
منوعات
10:40

"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:27

الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف برج الرؤيا في مدينة غزة

LBCI
منوعات
10:40

"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)

LBCI
آخر الأخبار
10:01

رويترز: متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء مبنى من سكانه في مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
09:50

الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط مسيرة أطلقت من اليمن في مطار رامون إلى 8

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-19

إدارة الإطفاء في لوس أنجلس: أكثر من 20 جريحا حالات بعضهم حرجة إثر اصطدام مركبة مجهولة بحشد من الناس في المدينة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

أبو الغيط: الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً شجاعاً بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع حطت اليوم في قضاء صيدا... وهذا المشهد من بلدة حجة

LBCI
آخر الأخبار
12:40

وزير خارجية إيران: يمكن البدء بالمفاوضات مع واشنطن إذا كانت على أساس الاحترام المتبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:52

ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:31

سباق المدينة Run The City إنطلق صباحًا...

LBCI
أخبار دولية
05:46

إعلان قداسة الطوباويين كارلو أكوتيس وبيار جورجيو فراساتي في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نيكوتين... بلا تدخين

LBCI
أخبار دولية
13:37

وزير الخارجية المصري: وصف تهجير الفلسطينيين بالهجرة الطوعية "هراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إليكم آخر التطورات الميدانية في غزة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إبراهيم معلوف: بين الجذور والإبداع… لقاء حصري مع الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عين عار ترتدي الليلة لباس السيارات الكلاسيكية...

LBCI
أمن وقضاء
12:30

بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار لبنان
15:05

بالصور - عرس جماعي في بكركي

LBCI
أمن وقضاء
01:21

ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية

LBCI
أمن وقضاء
01:54

الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل

LBCI
حال الطقس
02:26

إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون

LBCI
خبر عاجل
10:38

تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها وعوائقها وحاجاتها

