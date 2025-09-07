0min

المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدلله الربيعة للـLBCI: المشاريع التي أعلن اطلاقها اليوم في دمشق والإتفاقات التي وقعت موجودة على الأرض حيث الأعمال الإغاثية وإعادة التأهيل إنطلقت

المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدلله الربيعة للـLBCI: المشاريع التي أُعلن اطلاقها اليوم في دمشق والإتفاقات التي وقعت موجودة على الأرض حيث الأعمال الإغاثية وإعادة التأهيل إنطلقت ونحن نعتمد سياسة الأفعال لا الأقوال

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



