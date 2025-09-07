الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نتسانا بالنقب جنوبي إسرائيل إثر رصد مسيرات

الجيش الإسرائيلي: أنشأنا موقع تدريب في شمال إسرائيل بمثابة نموذج عن قرى في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: أنشأنا موقع تدريب في شمال إسرائيل بمثابة نموذج عن قرى في جنوب لبنان

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس والأميرال براد كوبر جالا فوق المنطقة الحدودية بين القطاعين الأوسط والغربي على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني للإطلاع على الواقع الميداني في المنطقة ثم عادا إلى بيروت