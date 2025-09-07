ترامب: حذرت حماس من عواقب عدم قبول اتفاق وهذا تحذيري الأخير

سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نتيفوت بصاروخين ردًا على جرائم العدو الصهيوني في حق أبناء شعبنا

سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نتيفوت بصاروخين ردًا على جرائم العدو الصهيوني في حق أبناء شعبنا

أ.ف.ب: تصاعد الدخان من مبنى حكومي في العاصمة الأوكرانية بعد ضربة روسية