الداخلية التركية: توقيف مشتبه به عمره 16 عامًا بعد الهجوم على مركز الشرطة قرب إزمير

رئيس مجلس إدارة كهرباء زحلة أسعد نكد للـLBCI: هناك ثقة بين كهرباء زحلة والناس وخارج مناطقنا هناك مشاكل في الجباية وهذه المشكلة عمرها 30 سنة ولم تتحسن يومًا

السابق