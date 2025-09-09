الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا

2025-09-09 | 04:28
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية يرتفع إلى 399 شهيدا بينهم 140 طفلا

 
 
آخر الأخبار

الصحة

ضحايا

المجاعة

التغذية

يرتفع

شهيدا

بينهم

مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
وزارة الصحة في غزة: وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
07:39

وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر

LBCI
أخبار دولية
07:36

وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية يزعزع "الاستقرار الإقليمي"

LBCI
أخبار دولية
07:34

تحالف تابع للدعم السريع: مسؤولون عن الضربات "الدقيقة" على منشآت حيوية بالخرطوم

LBCI
فنّ
07:30

جاستن بيبر يستمتع بوقته مع ابنه في أجواء مميزة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:39

وزير الخارجية: خطة الجيش تقضي بحصر سلاح الحزب قرب الحدود مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر

LBCI
أخبار دولية
07:34

تحالف تابع للدعم السريع: مسؤولون عن الضربات "الدقيقة" على منشآت حيوية بالخرطوم

LBCI
فنّ
07:30

جاستن بيبر يستمتع بوقته مع ابنه في أجواء مميزة (صور)

LBCI
آخر الأخبار
07:26

عون أمام وفد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة: زيادة الأقساط المدرسية غير مقبولة وغير مبررة وتحتاج إلى اعادة نظر ويجب تشكيل المجالس التحكيمية ودرس تعديل القانون ٥١٥ ليصبح أكثر عدالة ويحفظ حقوق المعنيين بالقطاع من أساتذة ومدارس وطلاب

LBCI
صحف اليوم
23:48

بري يتمايز عن "حزب الله" ويدفعه لـ"لبننة" خياراته

LBCI
آخر الأخبار
04:31

مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل

LBCI
صحة وتغذية
05:00

اكتشاف مثير... علاج جديد قد يقضي على مرض السكري من النوع الثاني!

LBCI
صحف اليوم
00:27

سلاح المخيمات الفلسطينية: نجل عباس عاود تحركه في بيروت (الأنباء الكويتية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس: سنوات من حمل أعباء غيرها من النفايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بين العائلة والاستقلالية... هكذا يختار الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عملية نوعية لقوى الأمن الداخلي... ضبط مستودع من المواد المخدرة وشحنة معدة للتصدير

LBCI
أخبار دولية
13:19

الموقف الأميركي من خطة الجيش لحصر السلاح وامكانية فرض عقوبات على المعرقلين

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بجرم تسهيل أعمال الدعارة... توقيف مالك مركزَي تدليك ومجموعة فتيات

LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
اقتصاد
11:16

وزير المالية: حقوق المودعين لن تضيع وإن تعددت آليات استرجاعها

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أخبار لبنان
10:26

بهاء الحريري: من لا يريد أن يكون جزءا من مشروع بناء الدولة لن يكون له مكان في مستقبلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مغارة نابيه: جنة تحت الأرض وخزان مائي سياحي بامتياز

