نواف سلام من عين التينة: هناك علاقة دائمة مع بري وهي قائمة على شقين فهناك علاقة مع بري كقائد سياسي ورئيس حركة سياسية في البلد وأخرى كرئيس للسلطة التشريعية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك