سلام: الخروقات الاسرائيلية مدانة وموقفنا ثابت ونتطلع الى عقد مؤتمر جديد لدعم الجيش

نواف سلام من عين التينة: الحكومة وافقت على "أهداف" ورقة توم براك التي تتضمن دعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار

سلام: لا يوجد شيء اسمه استراتيجية دفاعية بل هناك استراتيجية أمن وطني تعهدت بها الحكومة في بيانها الوزاري