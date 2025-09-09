مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

تصدّر مشروع الإصلاح الإداري النقاش بين شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ووزير التنمية الإدارية فادي مكّي في دار الفتوى.



وشملت المحادثات عرضًا مفصلًا للمشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة إدارات ومؤسسات الدولة.



وأكد أن الشيخ أبدى دعمًا وتشجيعًا للإصلاح وكافة المبادرات التي تسعى إلى تسهيل حياة المواطنين.