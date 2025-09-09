الأخبار
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
2025-09-09 | 08:54
مشاهدات عالية
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رويترز:
انفجارات
العاصمة
القطرية
الدوحة
وتصاعد
كتارا
التالي
جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين كبار: انفجارات الدوحة عملية إسرائيلية ضد قادة "حماس" في قطر
الجناح العسكريّ لحركة "حماس" يتبنى عملية إطلاق النار التي وقعت في القدس الاثنين
السابق
آخر الأخبار
