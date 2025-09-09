الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الأميركية في الدوحة تصدر توجيها للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم

آخر الأخبار
2025-09-09 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الأميركية في الدوحة تصدر توجيها للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفارة الأميركية في الدوحة تصدر توجيها للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأميركية

الدوحة

توجيها

للرعايا

الأميركيين

الخروج

والبقاء

أماكنهم

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٥ جريحًا في ٨ حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل وقت قصير مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كان يحتوي على بنى عسكرية تابعة لحماس
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:55

الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها

LBCI
أخبار لبنان
12:47

"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على "حماس" في الدوحة: جريمة جبانة اثبتت خبث ودناءة الكيان الصهيوني

LBCI
أخبار دولية
12:33

أسطول الصمود مصمم على الابحار نحو غزة بعد إعلان تعرضه لهجوم

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مرقص بعد مجلس الوزراء: سلام تلقى رسائل ايجابية عن جلسة 5 ايلول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:57

مرقص بعد مجلس الوزراء: سلام تلقى رسائل ايجابية عن جلسة 5 ايلول

LBCI
آخر الأخبار
11:53

النائب نعمة افرام خلال احتفال إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي: مرفأ جونية جاهز لاستقطاب البواخر إلى قبرص وتركيا ولبنان وسيمكّننا من استقطاب أكثر من مئة ألف سائح إلى لبنان من قبرص

LBCI
آخر الأخبار
11:46

القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي

LBCI
أخبار لبنان
11:05

الحكومة اللبنانية دانت الاعتداء الإسرائيليّ على قطر: انتهاك صارخ للسيادة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

الإدارة السورية تستقبل وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الوزراء نوفاك

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-15

رئيس الجمهورية زار مديرية أمن الدولة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش: سنعمل من أجل وضع البلاد على السكة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر

LBCI
صحة وتغذية
2025-07-31

دراسة جديدة تكشف: بداية الشيخوخة الفعلية قد تبدأ في سن الثلاثين!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

بعد أسابيع من غياب التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة... لقاء بين سلام وبري

LBCI
آخر الأخبار
07:50

مكي التقى شيخ العقل... ونقاش في مشروع الإصلاح الإداري

LBCI
أخبار لبنان
05:45

وزير الأشغال عقد اجتماعا لبحث مشروع توسعة أوتوستراد جونية: التمويل مؤمَّن من دون أي عوائق

LBCI
أخبار لبنان
04:43

سلام: حكومتي ملتزمة بحماية القطاع وتمويل التعليم الرسمي أولوية وطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:49

كمال شحادة من بعبدا: شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أرماني: توقيع خالد في تاريخ الأناقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عودة العمليات في الداخل تهز الجبهة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الذكاء الاصطناعي... سرّه في استخدامه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:16

أسعار جديدة للمحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
08:54

شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا

LBCI
أخبار لبنان
15:34

وزير الطاقة: "الشمس طالعة والناس قاشعة"

LBCI
خبر عاجل
01:26

استهداف سيارة في منطقة زاروت بين برجا والجية

LBCI
أخبار دولية
09:36

قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور

LBCI
أمن وقضاء
06:19

أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

91 عاماً وما زال يزاول الحلاقة… "عمّو فيليب" يثبت أن الشغف لا يشيخ

LBCI
أمن وقضاء
06:48

أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More