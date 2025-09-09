الأخبار
ترمب: نتنياهو أخبرني بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام وهذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام
آخر الأخبار
2025-09-09 | 16:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترمب: نتنياهو أخبرني بعد الهجوم أنه يريد تحقيق السلام وهذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة للسلام
آخر الأخبار
نتنياهو
أخبرني
الهجوم
تحقيق
السلام
الحادث
المؤسف
للسلام
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس بري
مصدر أمني لفرانس برس: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على الجية عنصر في حزب الله لكنه أصيب فقط ولم يقتل
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
02:52
دريان: العدوان الخطير على قطر يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة
أخبار لبنان
02:52
دريان: العدوان الخطير على قطر يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة
0
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
أخبار دولية
02:47
زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أخبار لبنان
02:44
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
أخبار لبنان
02:44
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
0
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
أخبار دولية
02:45
ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر
0
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
أخبار دولية
02:30
مؤيدون للفلسطينيين يواجهون ترامب في مطعم في واشنطن: "هتلر عصرنا"
0
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
أخبار دولية
02:21
طوكيو نددت بالهجوم الإسرائيليّ على الدوحة
0
أخبار دولية
02:17
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
أخبار دولية
02:17
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
0
أمن وقضاء
2025-09-02
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
2025-09-02
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
0
أخبار دولية
2025-04-26
كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
2025-04-26
كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
أخبار لبنان
2025-09-02
وزارة الأشغال تطلق خطة شاملة لتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار
0
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
حال الطقس
2025-04-17
مرتفع جوي يؤثر على لبنان...
0
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
15:30
الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جزء من حلم كسروان يتحقق... وجونية تستفيد من فرص البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
تقارير نشرة الاخبار
14:03
توسعة اوتوستراد نهر الكلب - طبرجا الى الواجهة من جديد والإشكالية في الإستملاكات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من حمص إلى الكسوة... غاراتٌ إسرائيلية ورسائلٌ ضد النفوذ التركيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
استمرار الحرب على غزة وانعدام أمل الصفقة القريبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تداعيات الهجمات على الدوحة... قراءة ما بعد الضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
تقارير نشرة الاخبار
13:48
استهداف قادة حماس… عملية تمت بقرار إسرائيليّ بَحت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع الدوحة ومحاولة استهداف قياديي حماس… هؤلاء هم المشاركون
1
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:08
للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟
2
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
آخر الأخبار
08:54
شاهد من رويترز: دوي انفجارات عدة في العاصمة القطرية الدوحة وتصاعد دخان في سماء حي كتارا
3
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
أخبار دولية
09:36
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور
4
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
أمن وقضاء
06:19
أحدهما بحقّه 26 مذكّرة توقيف... توقيف مطلوبَين للقضاء
5
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
آخر الأخبار
11:46
القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي
6
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
01:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
أمن وقضاء
06:48
أحدهما حاول فتح رمانة يدوية بوجه عناصر دورية أمن الدولة... توقيف لبنانيَّين بجرم ترويج مخدرات في عرسال
8
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
خبر عاجل
10:10
مصدران من حماس لرويترز: وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من هجوم إسرائيلي
