الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
LBCI
LBCI

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64656 شهيدا والمصابين إلى 163503 منذ 7 أكتوبر 2023

آخر الأخبار
2025-09-10 | 07:05
0min
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64656 شهيدا والمصابين إلى 163503 منذ 7 أكتوبر 2023

 
 
آخر الأخبار

الصحة

بغزة:

ارتفاع

ضحايا

العدوان

الإسرائيلي

64656

شهيدا

والمصابين

163503

أكتوبر

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
10:30

موسكو تتهم بولندا بنشر "خرافات" عن خرق مسيرات مجالها الجوي بهدف تصعيد نزاع أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
10:28

وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
10:18

مصادر لرويترز: الهجوم الإسرائيلي على اليمن إستهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
10:17

مصادر لرويترز: الهجوم الإسرائيلي على اليمن إستهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
10:18

مصادر لرويترز: الهجوم الإسرائيلي على اليمن إستهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
10:17

مصادر لرويترز: الهجوم الإسرائيلي على اليمن إستهدف وزارة الدفاع التابعة للحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
10:07

القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم في صنعاء إستهدف معسكرات ومجمعًا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
10:02

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تشن حاليًا هجومًا على اليمن

LBCI
أخبار لبنان
08:19

نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
09:21

رويترز عن سياسي: هجوم بسكين في مدرسة في أنتيب في جنوب فرنسا وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة والمهاجم تحصن داخل المدرسة

LBCI
أخبار لبنان
09:16

شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها

LBCI
آخر الأخبار
10:07

القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم في صنعاء إستهدف معسكرات ومجمعًا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
08:19

نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أكد من عين التينة ضرورة عدم تدخل أي طرف أجنبي بالشؤون الداخلية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
07:49

الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين

LBCI
أخبار لبنان
07:03

رئيس اتحاد أبناء العشائر العربية شدد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:52

إيران: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لا يسمح حاليا بدخول المفتشين الى المواقع النووية

LBCI
أخبار دولية
06:47

فون دير لايين تندد بالانتهاك الروسي "المتهوّر وغير المسبوق" للمجال الجوي البولندي

LBCI
أخبار دولية
06:17

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية"

LBCI
أخبار دولية
03:34

نتنياهو: الاستهداف في قطر أتى عَقِبَ الهجماتِ التي شُنَّت في الضفة الغرببة

LBCI
أخبار لبنان
03:27

وزير الداخلية من بعبدا: التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات

LBCI
أخبار دولية
02:45

ترامب: "لست سعيدًا" بالغارة الإسرائيلية على قطر وأؤكد أنها لن تتكرر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

للنساء في لبنان.. ارتداء ال Shorts ممنوع؟

LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
آخر الأخبار
11:46

القناة 12 الاسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير الى مقتل 6 من كبار مسؤولي حماس بانتظار التأكيد النهائي

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
15:21

قطر لمجلس الأمن الدولي: لن نتسامح مع هذا "السلوك الإسرائيلي المتهور" والاضطراب المستمر للأمن الإقليمي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أخبار لبنان
12:55

الرئيس عون في اتصال مع أمير قطر: ندين الاعتداء الإسرائيلي ونقف إلى جانب الدوحة وشعبها

