الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون: ناقشت مع ترامب التطورات المقلقة في حرب روسيا على أوكرانيا بعد توغل المسيرات الروسية في بولندا

آخر الأخبار
2025-09-10 | 16:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون: ناقشت مع ترامب التطورات المقلقة في حرب روسيا على أوكرانيا بعد توغل المسيرات الروسية في بولندا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون: ناقشت مع ترامب التطورات المقلقة في حرب روسيا على أوكرانيا بعد توغل المسيرات الروسية في بولندا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ناقشت

ترامب

التطورات

المقلقة

روسيا

أوكرانيا

المسيرات

الروسية

بولندا

LBCI التالي
الخطيب من طهران: لتعاون سعوديّ إيرانيّ يواجه الأخطار ويُفعّل وحدة الأمة الإسلامية
محفوض: على الأساتذة التوقيع على رواتبهم المدرجة في البيان الماليّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

ترامب يقول المؤثر المحافظ تشارلي كيرك قد توفي

LBCI
آخر الأخبار
16:47

ترامب: وفاة تشارلي كيرك العظيم والأسطوري

LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
آخر الأخبار
16:36

ماكرون: التعاون الأوروبي الأميركي في قضايا الشرق الأوسط وبشأن الحرب في أوكرانيا بالغ الأهمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:47

ترامب: وفاة تشارلي كيرك العظيم والأسطوري

LBCI
آخر الأخبار
16:36

ماكرون: التعاون الأوروبي الأميركي في قضايا الشرق الأوسط وبشأن الحرب في أوكرانيا بالغ الأهمية

LBCI
آخر الأخبار
16:34

ماكرون: أجريت إتصالًا ممتازًا مع الرئيس ترامب وأعربنا عن قلقنا من الوضع في المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية في قطر

LBCI
آخر الأخبار
16:14

البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

LBCI
أخبار دولية
2025-04-14

الخارجية الفلسطينية تدين "الهجوم غير المبرر" لنتنياهو ونجله على الرئيس الفرنسي

LBCI
رياضة
2025-04-18

بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال

LBCI
فنّ
2025-08-08

الفنان هاني صقر يشكر وزيري الثقافة والصحة لمساعدته في علاجه (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:39

تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا

LBCI
أخبار دولية
15:55

نتانياهو يحث قطر على طرد "الإرهابيين" أو محاكمتهم

LBCI
أخبار دولية
15:33

رئيس وزراء قطر: نبحث مع الشركاء بالمنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

LBCI
رياضة
14:50

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

LBCI
أخبار دولية
14:48

فرنسا أمام المجهول

LBCI
أخبار دولية
14:41

الفرنسيون يحتجون… والحكومة تتغير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

سلام: الدولة مستمرة في بناء مؤسساتها وحصرية السلاح مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

صحن الكبة النية في دائرة الجدل... ما هو تاريخه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

٢٥٠ طالبًا خسروا مدرستهم ...منهم من اختار ترك المدرسة ومنهم من يعيش المعاناة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
04:41

تدابير سير خلال تنفيذ أشغال ترميم وصيانة لإنارة نفق نهر الكلب

LBCI
أخبار لبنان
02:14

الكتلة الوطنية: لوضع حدّ للجنون الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
06:27

بعملية نوعية في تمنين التحتا... مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبا خطيرا

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بالصور - تدريب مشترك بين الجيش واليونيفيل في مجال الألغام والذخائر غير المنفجرة

LBCI
أخبار دولية
01:13

رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي يعلنان الإفراج عن الباحثة إليزابيث تسوركوف المخطوفة منذ 2023

LBCI
أخبار لبنان
05:28

تعميم من وزيرة السياحة الى المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
10:55

قاسم: بعد أن تبين أن ما يؤخر مشروع "إسرائيل الكبرى" هو استمرار المقاومة أقترح على الدول العربية والإسلامية دعم وتأييد حق المقاومة في كل المحافل الدولية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More