غارة إسرائيلية على السلسلة الشرقية في يحفوفا

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات ما بين الساعة 12:30 والساعة 16:00

سانا: وصول 300 لاجىء سوري إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن الدفعة الثانية من برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا الذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين