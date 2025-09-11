غارة على اطراف بلدة انصار

التالي

الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية للحزب في منطقة البقاع كما هاجمنا بنى تحتية في منطقة الزرارية في الجنوب