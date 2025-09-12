الأخبار
عن مقتل كيرك... ترامب: التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح
2025-09-12 | 07:40
عن مقتل كيرك... ترامب: التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح
عن مقتل كيرك... ترامب: التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح
في إطار التحقيقات المستمرة بقضية مقتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في جامعة بولاية يوتا، لا يزال القناص المشتبه به طليقًا حتى اليوم، وذلك رغم نشر المحققين صورًا وفيديو لرجل يعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار.
أما الرئيس دونالد ترامب فأكد أن التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح.
أخبار دولية
2025-09-11
حاكم ولاية يوتا: مقتل تشارلي كيرك "اغتيال سياسي"
أخبار دولية
2025-09-11
حاكم ولاية يوتا: مقتل تشارلي كيرك "اغتيال سياسي"
0
أخبار دولية
2025-07-04
ترامب: "لم أحرز أي تقدّم" بشأن أوكرانيا في الاتصال مع بوتين
أخبار دولية
2025-07-04
ترامب: "لم أحرز أي تقدّم" بشأن أوكرانيا في الاتصال مع بوتين
0
أخبار دولية
2025-08-17
ترامب يتحدث عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا: "ترقبوا الأخبار"
أخبار دولية
2025-08-17
ترامب يتحدث عن إحراز "تقدم كبير" بشأن روسيا: "ترقبوا الأخبار"
0
أخبار دولية
08:29
ترامب: المشتبه به في قتل الناشط اليمينيّ تشارلي كيرك أُوقف
أخبار دولية
08:29
ترامب: المشتبه به في قتل الناشط اليمينيّ تشارلي كيرك أُوقف
أخبار دولية
13:49
رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"
أخبار دولية
13:49
رئيس بلدية اسطنبول المسجون يمثل أمام القضاء بتهمة "تزوير شهادة جامعية"
0
آخر الأخبار
13:49
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ دمر مدرسة تؤوي نازحين و11 بناية سكنية في مدينة غزة منذ صباح اليوم
آخر الأخبار
13:49
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ دمر مدرسة تؤوي نازحين و11 بناية سكنية في مدينة غزة منذ صباح اليوم
0
آخر الأخبار
13:44
أميركا والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية 3 أشهر في السودان يتبعها وقف إطلاق نار دائم
آخر الأخبار
13:44
أميركا والسعودية والإمارات ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية 3 أشهر في السودان يتبعها وقف إطلاق نار دائم
0
آخر الأخبار
13:40
مركز طوارىء الصحة: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على عيترون
آخر الأخبار
13:40
مركز طوارىء الصحة: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على عيترون
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
0
اقتصاد
2025-05-23
جابر تفقد مبنى الـT.V.A : إعادة الودائع على مراحل وحاكم المصرف ينجز إجراءات تنظيم قانون
اقتصاد
2025-05-23
جابر تفقد مبنى الـT.V.A : إعادة الودائع على مراحل وحاكم المصرف ينجز إجراءات تنظيم قانون
0
أخبار دولية
2025-05-26
تقييم للأمم المتحدة: لا يمكن زراعة سوى أقل من خمسة في المئة من الأراضي الزراعية في غزة
أخبار دولية
2025-05-26
تقييم للأمم المتحدة: لا يمكن زراعة سوى أقل من خمسة في المئة من الأراضي الزراعية في غزة
0
أخبار لبنان
12:13
الجميّل زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك… والبحث في التحديات التعليميّ
أخبار لبنان
12:13
الجميّل زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك… والبحث في التحديات التعليميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
زيادة إيرادات الجمارك ممكنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:26
حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إسرائيل تعمل على مسارين في سوريا: أمنيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:24
دعمٌ دولي غير مسبوق للجيش اللبناني لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الموقف الأميركيّ مما يجري في المنطقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:20
قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
اقتصاد
02:24
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:53
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
أمن وقضاء
09:04
تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا
آخر الأخبار
14:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
14:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
Iphone 17... حديث الساعة
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
أخبار دولية
08:48
أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
اسرار
23:37
أسرار الصحف 12-09-2025
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في لبنان... جيلٌ كامل بخطر
