عن مقتل كيرك... ترامب: التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح

في إطار التحقيقات المستمرة بقضية مقتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في جامعة بولاية يوتا، لا يزال القناص المشتبه به طليقًا حتى اليوم، وذلك رغم نشر المحققين صورًا وفيديو لرجل يعتقد أنه المسؤول عن إطلاق النار.



أما الرئيس دونالد ترامب فأكد أن التحقيقات تحرز تقدمًا في تعقب المسلح.