الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل

آخر الأخبار
2025-09-13 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قداس عائلي في بكفيا في الذكرى الـ43 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

عائلي

بكفيا

الذكرى

الـ43

لاستشهاد

الرئيس

الجميل

LBCI التالي
التحكم المروري: قتيلان و9 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
القيادي بحماس أسامة حمدان لـ"الجزيرة": محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
16:00

وزير الخارجية الصيني: نحن لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

LBCI
آخر الأخبار
15:07

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة صوفا في غلاف غزة

LBCI
أخبار دولية
14:32

روبيو يصف توغل مسيرات روسية في أجواء بولندا بالأمر غير المقبول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:07

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة صوفا في غلاف غزة

LBCI
عالم الطبخ
11:11

سلمون مع صلصة الكاري والأرز... طبق مميز مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:39

الوكالة الوطنية للإعلام: طائرة مسيرة تحلق على علو منخفض جدًا في أجواء القرى والبلدات المحاذية لضفتي الليطاني - منطقة القاسمية وصولًا حتى اجواء صور

LBCI
أخبار لبنان
06:29

المطران الورشا: "راهبات سيدة الآلام يخدمن المسنّات والمسنّين منذ 1904 بمحبة وعطف ورعاية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-04

الحكومة الإسرائيلية تقيل المدعية العامة والمحكمة العليا تعلق القرار

LBCI
حال الطقس
2025-04-10

طقس لبنان غير مستقر رطب

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

القائمة بأعمال المندوبة الأميركية: ترامب أكد لأمير قطر ورئيس وزرائها أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضي قطر

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-11

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: العقوبات المقترحة ضد إسرائيل سيتم رفعها للتصويت وسيتم الأخذ برأي الأغلبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:25

باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:41

فضيحة شركة Anthropic... وتساؤلات حول ضرورة حماية حقوق المؤلفين في عصر الذكاء الإصطناعي

LBCI
أخبار دولية
13:38

Barbie Waist... تراند تكسر الأضلاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

عائلة الرئيس الشهيد بشير الجميل أحيت الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إليكم أحد فصول التهرب الضريبي والنتيجة ملايين ضائعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مطار القليعات ينطلق قريبًا… واهتمام واسع من المستثمرين

LBCI
أمن وقضاء
13:29

عداد الموت على الطرقات إلى إرتفاع بغياب هيبة القانون والدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أول خطوة عملية في مشروع توسعة أوتوستراد نهر الكلب-طبرجا

LBCI
أمن وقضاء
13:24

في عين الحلوة والبداوي فتح تواصل تسليم السلاح والعين على قوى التحالف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:36

الجيش ينشر صورًا لكميّة السلاح الفلسطيني من مخيمَي البداوي وعين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
04:45

قوى الامن: تدابير سير في الدكوانة غدا لتأمين سباق الانجراف الثالث DRIFT

LBCI
خبر عاجل
04:05

رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام للـLBCI: جرى مسح 64 محلاً على مسلكي الأوتوستراد أُقفِل منها بين 28 و30 محلاً فيما قدّم باقي أصحاب المحال مستندات تثبت شرعيتهم وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة ستُقفل المحال المتبقية أيضاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More