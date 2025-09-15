الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أطلق ليلًا قنابل مضيئة فوق بلدة شبعا بالتزامن مع تمشيط بالرصاص لأطرافها

الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة الكيان الصهيوني

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرًا لأمتار عدة في الحي الشرقي من بلدة حولا متجاوزةً الموقع المستحدث في المنطقة وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة