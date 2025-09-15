الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أطلق ليلًا قنابل مضيئة فوق بلدة شبعا بالتزامن مع تمشيط بالرصاص لأطرافها
آخر الأخبار
2025-09-15 | 01:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أطلق ليلًا قنابل مضيئة فوق بلدة شبعا بالتزامن مع تمشيط بالرصاص لأطرافها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
الجيش
الإسرائيلي
ليلًا
قنابل
مضيئة
بالتزامن
تمشيط
بالرصاص
لأطرافها
التالي
الرئيس الإيراني: نأمل أن نتوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا وتماسكنا في مواجهة الكيان الصهيوني
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرًا لأمتار عدة في الحي الشرقي من بلدة حولا متجاوزةً الموقع المستحدث في المنطقة وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
0
آخر الأخبار
07:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة
آخر الأخبار
07:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
07:29
روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية
آخر الأخبار
07:29
روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية
0
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
أخبار دولية
07:22
نتنياهو: زيارة روبيو "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
آخر الأخبار
07:35
كنعان بعد لجنة المال: أقرينا قانون اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة معدلاً
0
آخر الأخبار
07:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة
آخر الأخبار
07:31
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقصف برج الغفري في مدينة غزة
0
آخر الأخبار
07:29
روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية
آخر الأخبار
07:29
روبيو من القدس: تحركات الاعتراف بدولة فلسطينية لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية
0
آخر الأخبار
07:02
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
آخر الأخبار
07:02
نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-10
خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)
منوعات
2025-09-10
خطأ في الحجز يقود صديقتين إلى تونس بدلًا من نيس الفرنسية (فيديو)
0
أمن وقضاء
05:37
استئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من الثلاثاء 16 أيلول
أمن وقضاء
05:37
استئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من الثلاثاء 16 أيلول
0
أخبار دولية
06:58
إسبانيا تدعو الى منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية
أخبار دولية
06:58
إسبانيا تدعو الى منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية
0
آخر الأخبار
07:00
وزير الخارجية الأميركي من القدس: التواصل مستمر مع حلفائنا في الخليج قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة
آخر الأخبار
07:00
وزير الخارجية الأميركي من القدس: التواصل مستمر مع حلفائنا في الخليج قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:23
قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي
أخبار دولية
02:23
قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي
0
أخبار دولية
00:49
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
أخبار دولية
00:49
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من الحبر إلى الاحتفال... لوريان لو جور تطفئ شمعتها الـ١٠١ على إيقاع مهرجانها الأول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ورشة عمل لتطوير كرة السلة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدولة أكبر مستأجر ... فما هو مصير المدارس المستأجرة في ظل قانون الايجارات الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالفن لا بالدم مستشفى تبنين تشهد بأن الرعاية الصحية بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الطاقة تغيّر موازين العالم… هؤلاء هم الرابحون والخاسرون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بعد فشل عملية اغتيال قيادة حماس... الإسرائيليون يلخصون التداعيات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
أمن وقضاء
02:09
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
2
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
أمن وقضاء
03:35
وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة
3
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
حال الطقس
04:02
طقس أشبه بالخريفي بين الثلاثاء والأربعاء... هذه التفاصيل
4
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
أخبار لبنان
08:55
تحقيق في فرنسا بحق ميقاتي
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف 15-09-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النفط الروسيّ قضية غش وتزوير وهدر مال عام أمام القضاء اللبنانيّ...
7
أخبار لبنان
05:07
لقاء بين رجي ونظيره القطري...
أخبار لبنان
05:07
لقاء بين رجي ونظيره القطري...
8
آخر الأخبار
00:03
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:03
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و14 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More