روبيو يبحث مع نتانياهو تداعيات الهجوم على قطر والهدنة في غزة

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إثر الغارات الجوية على قطر، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



واعتبرت أنّ هذا الهجوم يهدد بنسف المحاولات المتعثرة للتوصل إلى هدنة في غزة.



وكان قد حدّد روبيو موعد هذه الزيارة التضامنية قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة بمبادرة فرنسية سعودية في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي ندد به نتانياهو.



وجدّد ترامب الأحد إبداء دعمه لقطر التي سعت جاهدة إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس الأميركي، رغم أنه من أشد المدافعين عن نتانياهو.



وقال ترامب للصحافيين: "قطر حليف رائع جدا. لذا على اسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".



من جهته، أشار نتانياهو خلال أدائه الصلاة برفقة روبيو أمام الحائط الغربي في القدس الأحد إلى أن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يوماً أقوى مما هو عليه الآن.



ومع أن ترامب أعرب عن امتعاضه بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها اسرائيل في 9 أيلول على الدوحة، وتأكيد روبيو السبت قبل توجهه إلى إسرائيل أن ترامب "ليس سعيدا" بالضربة، إلا أن الوزير أوضح أن هذا الاختلاف "لن يغير طبيعة علاقتنا بالإسرائيليين".



وأكد روبيو أنه سيبحث مع نتانياهو الخطط العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع، إضافة إلى حديث حكومته عن ضم أجزاء من الضفة الغربية في محاولة لإجهاض قيام دولة فلسطينية.



وأكد روبيو أن ترامب يريد لحرب غزة "أن تنتهي" بإعادة الرهائن الذين خُطفوا في 7 تشرين الأول 2023 وإنهاء التهديد الذي تمثله حركة حماس.



وقال "جزء مما سنناقشه خلال هذه الزيارة هو كيف تؤثر أحداث الأسبوع الماضي في قطر على ذلك".



