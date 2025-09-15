نتنياهو: إسرائيل تتحمل "المسؤولية الكاملة" عن الهجوم على قادة حماس في الدوحة

الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق

الرئيس عون زار أمير قطر مجدداً ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة: لبنان يقف إلى جانب قطر ويتضامن معها ومع شعبها الشقيق

وزير الخارجية الأميركي من القدس: يجب أن ينتهي وجود حماس ككيان مسلح يمكن أن يهدد السلام والأمن في المنطقة