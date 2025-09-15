وزير الخارجية الأميركي من القدس: التواصل مستمر مع حلفائنا في الخليج قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة

نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة

نتنياهو: لم ننته بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة

أمير قطر شاكراً تضامن لبنان وموقفه: نؤكد وقوف قطر إلى جانب لبنان وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه