الرئيس عون: لم نأت لنتضامن مع دولة بل بإسم كل لبنان أتينا لنتضمان مع أنفسنا لأننا تعلمنا أنّ الاعتداء على أي شقيق اعتداء علينا

