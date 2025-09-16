الأخبار
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جدا قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-09-15 | 23:57
مشاهدات عالية
وزير الخارجية الأميركي: أمام حماس مهلة قصيرة جدا قد تكون أياما للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار
وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق والجيش يضرب بقوة البنى التحتية لحماس
احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٥ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
