الجميل: يجب أن نتعلم أن نحمي أنفسنا بطريقة مختلفة وبلدنا كان محررا وأصبح محتلا بسبب الطريقة التي قررنا أن نعمل بها

مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية

مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية

الجميل: قانون الانتخابات يفصل الاغتراب عن الداخل وما يمكن أن نقوم به هو أن نزيل الامور السيئة منه والعودة الى الـ128 نائبا وهذا الأمر سهل إن كانت هناك ارادة