دمشق تعلن خريطة طريق لإرساء مصالحة في السويداء بدعم من واشنطن وعمّان

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث وقعت أعمال عنف دامية في تموز.وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، "وضعت الحكومة السورية خارطة طريق واضحة للعمل...تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة".وأشار الى أنها تستند الى خطوات من ضمنها "محاسبة" من اعتدى على المدنيين و"تعويض المتضررين" و"إطلاق مسار للمصالحة الداخلية".