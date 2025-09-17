العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند جسر الرينغ

التالي

النائب جيمي جبور للـLBCI: نحن كتكل إلى جانب المودعين وحقوقهم والذهاب في هذا الموضوع حتى الأخير وعلى المواطن مسؤولية محاسبة من أضاع له تعبه وجنى عمره