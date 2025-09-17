قوة اسرائيلية اقدمت على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة عند أطراف بلدة عيتا الشعب فجرًا

النائب جيمي جبور للـLBCI: لن نكون جزءًا بتخريجة "التمديد" ويُحكى بالكواليس ان هناك قوى سياسية تفاوضت لتأجيل الانتخابات

النائب جيمي جبور للـLBCI: جميع من شاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمس طالبوا الحكومة بتقديم مشروع قانون لإلغاء المقاعد الستة في الانتخابات النيابية المقبلة