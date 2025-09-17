برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية

أكدت ألمانيا أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران" بعدما أجرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا محادثات هاتفية مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن عرض القوى الأوروبية الثلاث هو بحث تمديد موقت لآلية الزناد (سناب باك) إذا استوفت إيران شروطاً معيّنة ما زال مطروحاً.



لكنه أضاف: "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية".

