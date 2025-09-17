مسيرة في بيروت في الذكرى السنوية لتفجيرات البيجر

في الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات البيجر، انطلقت بعد الظهر مسيرة في بيروت من ساحة عين المريسة باتجاه المنارة، شارك فيها عشرات المواطنين والجرحى وذويهم، إلى جانب ناشطين وصحافيين.