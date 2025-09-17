تحليق مستمر للمسيّرات الإسرائيلية فوق بعلبك

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: النداء الذي أطلقه العميد جورج نادر نجح في إبعاد المحتجين عن أسوار السرايا وعناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة حمايتها فيما لا يزال العشرات منهم يتجمعون في ساحة رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين صيحات الغصب