ظهور غازي حمد القيادي في حماس على شاشة الجزيرة بعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة

ظهر القيادي في حماس غازي حمد مساء الأربعاء في مقابلة بثّتها قناة الجزيرة القطرية، ليكون بذلك أول مسؤول بارز في الحركة الإسلامية الفلسطينية يظهر علنا منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من أيلول.وقال حمد إنه في ذاك اليوم كانوا قد بدأوا دراسة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى اجتماع قياديي حماس الذي استهدفته إسرائيل.وتابع: "علمنا أنه استهداف إسرائيلي"، مشيرا إلى أن الموقع تعرّض لنحو 12 صاروخا في أقل من دقيقة.ووصف الهجوم بأنه عدوان غادر علينا وعلى قطر.