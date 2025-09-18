ترامب يعرب عن خيبة أمل كبرى من نظيره الروسي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خيبة أمل كبرى من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعدم تجاوبه مع مساعيه لوقف الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه اعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستكون "أسهل" نزاع يوضع حد له بسبب علاقته بالرئيس بوتين، لكنه خذله، "لقد خذلني حقا".