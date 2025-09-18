الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يمشط بالأسلحة الرشاشة من موقعها على تلة حمامص باتجاه أطراف الخيام

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و18 جريحًا في 16 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف عند منتصف الليل منطقة وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا بعدد من قذائف الهاون أطلقها من موقع الراهب الإسرائيلي