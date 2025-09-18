عمّان تؤكد أن المشتبه بتنفيذ الهجوم عند المعبر سائق أردني

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن منفّذ الهجوم عند المعبر الحدودي بين المملكة والضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، هو سائق أردني يعمل في إيصال المساعدات الى غزة.وجاء في بيان للوزارة: "السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقاً لإيصال المساعدات إلى غزة".