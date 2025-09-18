الأخبار
الوكالة الوطنية: إصابة صياد بجروح طفيفة جراء استهداف مرفأ الناقورة بعدد من القنابل الصوتية التي أطلقتها مسيّرات إسرائيلية

2025-09-18 | 16:48
الوكالة الوطنية: إصابة صياد بجروح طفيفة جراء استهداف مرفأ الناقورة بعدد من القنابل الصوتية التي أطلقتها مسيّرات إسرائيلية
0min
الوكالة الوطنية: إصابة صياد بجروح طفيفة جراء استهداف مرفأ الناقورة بعدد من القنابل الصوتية التي أطلقتها مسيّرات إسرائيلية

 
 
الوطنية:

إصابة

بجروح

طفيفة

استهداف

الناقورة

القنابل

الصوتية

أطلقتها

مسيّرات

إسرائيلية

LBCI
16:48

الوكالة الوطنية: إصابة صياد بجروح طفيفة جراء استهداف مرفأ الناقورة بعدد من القنابل الصوتية التي أطلقتها مسيّرات إسرائيلية

16:46

إسرائيل تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون وطائرة مسيّرة تضرب إيلات

16:20

رفضٌ في إيطاليا لتحميل حاويتين محملتين بالمتفجرات وجهتهما إسرائيل

16:07

ترمب: سننهي الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية وسننسق مع الكونغرس بشأن ذلك

LBCI
16:07

ترمب: سننهي الحروب مثل الحرب في غزة والحرب الأوكرانية وسننسق مع الكونغرس بشأن ذلك

15:32

زلزال تبلغ شدته 7,8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي

15:22

الولايات المتحدة الاميركية تستخدم حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وتحرير الرهائن

15:16

المستشار الألماني: نتفق مع التقييم بأن أفعال إسرائيل في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة

LBCI
2025-09-16

سامي الجميل من قصر بعبدا: أشهد للرئيس عون بالتعاطي بحكمة عالية جدا حيال الازمة وندعمه دعما كاملا وعلينا أن نعطيه فرصة وحزب الكتائب الى جانب العهد حتى يستمر بالدفاع عن لبنان وحمايته

2025-04-26

مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران كانت إيجابية وبناءة

2025-04-26

الجيش الأوكراني: عملياتنا مستمرة في كورسك في روسيا

2025-09-11

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
13:27

إسرائيل – سوريا: مفاوضات متعثّرة وتهديدات ميدانية… والأنظار إلى نيويورك نهاية الشهر

13:27

قبيل انطلاق "شارك تانك" على شاشة الـLBCI... أسئلة سريعة مع المستثمر ألان بجاني

13:23

ماذا يجري بين سوريا وإسرائيل؟

13:23

"وجوهن بتحكي" : هذا تاريخ لبنان مع زراعة التبغ!

13:20

خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني

13:19

رحيل يمنى شري: إعلامية طبعت ذاكرة جيل التلفزيون

13:17

تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"

13:15

عامٌ على مجزرة البيجرز: جروحٌ لا تندمل وذاكرةٌ لا تُمحى

12:47

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

01:54

الموت يغيب الإعلامية يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا

09:18

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

03:21

"انتي شقفة من ذاكرتي."... رحيل الاعلامية يمنى شري يهز أهل الفن والإعلام:"يويو يا يويو كتير بكرتي"

05:09

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

00:51

الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا وقضينا أمس على حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك في لبنان وهو عمل كتاجر سلاح بارز داخل لبنان ووجه خلايا مسلحة في سوريا خططت لعمليات ضد إسرائيل

13:59

أدرعي: هاجمنا مستودعات أسلحة لقوة الرضوان في جنوب لبنان

08:06

بريجيت ماكرون ستقدم للمحكمة "أدلة علمية وتصويرية" على أنها امرأة... إليكم التفاصيل

10:27

سلام تعليقًا على تهديدات إسرائيل: نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الاعتداءات والالتزام بالقرار 1701

