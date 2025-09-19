‏الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالإجماع مشروع قرار شفهي قدمته ‫السعودية‬ بالموافقة على مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقا في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 أيلول

