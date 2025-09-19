الأخبار
وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

2025-09-20 | 01:09
وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار
وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

 
 
ستريت

جورنال:

أميركا

تعتزم

أسلحة

جديدة

لإسرائيل

بقيمة

مليارات

دولار

آخر الأخبار

04:17

الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج

LBCI
أخبار دولية
04:10

الدفاع المدني: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

الرئيس عون استقبل مستشار وزير الخارجية السعودي

LBCI
آخر الأخبار
03:25

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين

