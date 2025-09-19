الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مش أنا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين
آخر الأخبار
2025-09-19 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم قائد مجمع سيناء التابع لحزب الله في جنوب لبنان واغتلنا عنصرا في قوة الرضوان في منطقة تبنين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسرائيلي:
هاجمنا
اليوم
سيناء
التابع
لبنان
واغتلنا
عنصرا
الرضوان
منطقة
تبنين
التالي
مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ يتهم القوى الأوروبية بإساءة استخدام آلية إعادة فرض العقوبات المشمولة في الاتفاق النوويّ
إيران تقول إنها قدمت إقتراحًا "عادلًا" لتجنب إعادة فرض العقوبات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
16:46
أميركا ستنهي وضع الحماية الموقتة للسوريين
أخبار دولية
16:46
أميركا ستنهي وضع الحماية الموقتة للسوريين
0
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
0
أخبار دولية
16:10
الدفاع المدني: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة
أخبار دولية
16:10
الدفاع المدني: 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
16:59
ترامب عن اتصاله الهاتفي مع شي: وافقنا على صفقة تيك توك وأجرينا محادثات عن غزة وروسيا وأوكرانيا
0
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
آخر الأخبار
16:17
الوكالة الوطنية: محلقة اسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة جبل الرفيع ما تسببت بحريق كبير في الاحراج
0
آخر الأخبار
15:23
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية في الناقورة قطعة بحرية استخدمت لجمع معلومات عن قواتنا لصالح حزب الله
آخر الأخبار
15:23
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا الليلة الماضية في الناقورة قطعة بحرية استخدمت لجمع معلومات عن قواتنا لصالح حزب الله
0
آخر الأخبار
14:53
ترامب: سأستضيف أردوغان في البيت الأبيض في 25 أيلول
آخر الأخبار
14:53
ترامب: سأستضيف أردوغان في البيت الأبيض في 25 أيلول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-18
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
آخر الأخبار
2025-09-18
الوكالة الوطنية: إلقاء قنابل حارقة في اللبونة عند أطراف الناقورة
0
أخبار دولية
2025-09-15
ترامب يعلن التوصل لاتفاق مرتبط بـ"شركة معيّنة" في ظل محادثات مع الصين بشأن تيك توك
أخبار دولية
2025-09-15
ترامب يعلن التوصل لاتفاق مرتبط بـ"شركة معيّنة" في ظل محادثات مع الصين بشأن تيك توك
0
أخبار لبنان
13:05
إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة
أخبار لبنان
13:05
إنقاذ شابين من الغرق مقابل كورنيش عين المريسة
0
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مطالب المتقاعدبن العسكريين بين الأحقية والقدرة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من بوداي الى شاتيلا... تجار الموت في مرمى مخابرات الجيش
0
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
وزير الخارجية السوري يلتقي روبيو في واشنطن في مسعى لرفع عقوبات قيصر عن بلاده... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
تقارير نشرة الاخبار
13:27
شهية إسرائيل لا تتوقف والعلاقات مع الخليج في خطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في حال إستنفار وتواصل المطالبة بمنطقة عازلة جنوب لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
0
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
أخبار لبنان
10:45
قاسم: أدعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة
0
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
أخبار لبنان
10:44
مرقص: أعدنا البحث في مواد معلقة من الجلسات الماضية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
أمن وقضاء
11:58
عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)
2
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
3
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
11:09
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
4
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:21
ارتفاع في أسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
خبر عاجل
10:22
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادعو السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن حوار مبني على ان اسرائيل هي العدو ويجمد الخلافات ويؤكد أن السلاح وجهته العدو وليس لبنان ولا السعودية ولا أي مكان في العالم
6
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
خبر عاجل
08:00
وزارة الصحة: شهيد وثلاثة جرحى كحصيلة أولية في غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكوميّ
7
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
اسرار
23:40
أسرار الصحف 19-09-2025
8
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
أخبار لبنان
04:08
المدير العام لرئاسة الجمهورية أقسم اليمين: تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More