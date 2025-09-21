الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية داخل بلدة رامية وعمدت الى القيام بعمليّة تفجير لأحد المنازل قبل أن تنسحب فجراً

بن غفير: يجب ضم أكبر مساحة ممكنة في غزة والاستيطان فيها

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 447 شهيدا من بينهم 147 طفلا