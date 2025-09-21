الأمير يزيد بن فرحان يزور دارة رئيس الحكومة السابق تمام سلام

رئيس وزراء اسكتلندا: أرحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لكن يجب ألا يكون مشروطا

رئيس وزراء اسكتلندا: أرحب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لكن يجب ألا يكون مشروطا

نتنياهو خلال جلسة للحكومة: هناك تقدم في المفاوضات مع السوريين لكن الأمر ما زال بعيدا