الوكالة الوطنية للاعلام: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني قامت بتفجير درون اسرائيلية كانت قد سقطت عند مدخل بلدة عيتا الشعب

بيان حكومي: اعتراف أستراليا اليوم بدولة فلسطينية يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين

بيان حكومي: اعتراف أستراليا اليوم بدولة فلسطينية يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين

باسيل: من لم يقبل بالسوري في التسعينات لن يقبل السوري في أي يوم فالسوري شقيق عزيز في أرضه لكن عندما يحتل أرضنا سنواجهه