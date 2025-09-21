الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال

آخر الأخبار
2025-09-21 | 13:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسيّ إلى الاقفال في المدارس الرسمية الأثنين حدادا على أرواح التلامذة الأبرياء الذين سقطوا شهداء على مذبح الوطن.

 

وقالت في بيان: “هم الأطفال الذين من حقهم الحياة ومن حقهم اللعب ومن حقهم أن يتعلموا وها هم اليوم مضرجين بدمائهم لأن العدو لا يميز بين طفل وشيخ بل أنه نهم إلى سفك الدماء وترويع الآمنين”.

 

وأضافت: “شهداء أطفال ثلاثة في بنت جبيل قضوا وقبلهم أعداد من التلامذة في كافة المناطق اللبنانية، ولن يتوقف العدو الصهيونيّ عن القتل فهل في دولتنا من يضمن الأمن والأمان للتلاميذ؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

معلمي

التعليم

الأساسيّ

الحكومة

وطنيّ

وتدعو

المدارس

الرسمية

والخاصة

الاقفال

LBCI التالي
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار بين أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية
احصاءات غرفة التحكم: ٣ قتلى و ٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: على الحكومة تصحيح الرواتب فهناك نسبة معينة يحتاج إليها المعلمون ومن غير المقبول أن تبقى الرواتب على ما هي عليه

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-28

أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية يخوضون إنتخابات أعضاء الرابطة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

رئيس رابطة التعليم الأساسيّ الرسميّ حسين جواد للـLBCI: توافقنا على انطلاقة مرنة بمعنى أن ننطلق بالطاقة الموجودة فنحتاج إلى جلسة تربوية خاصة في الوزارة لحل ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-01

نقابة المعلمين تكشف تجاوزات في بعض المدارس وتدعو للتريث بعد صرف معلمين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:56

ترامب: لا بد أن أحظى بجائزة نوبل للسلام

LBCI
أخبار دولية
2025-07-05

المجلس العسكريّ النيجيريّ: مقتل عشرة جنود نيجريين في هجومين جهاديين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-03

هيئة البث الإسرائيلي: الرئيس الفرنسي طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رد بأن الوقت غير مناسب

LBCI
فنّ
2025-09-20

بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

LBCI
فنّ
17:53

تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
17:40

من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية

LBCI
فنّ
17:25

بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين

LBCI
فنّ
17:17

هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025

LBCI
فنّ
17:08

المنتج جمال سنان يحصد موركس المسلسل اللبناني عن هذا العمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:28

تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري

LBCI
أمن وقضاء
10:33

قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام

LBCI
أخبار لبنان
14:25

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

LBCI
أمن وقضاء
06:46

توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)

LBCI
حال الطقس
02:38

كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار

LBCI
خبر عاجل
10:40

حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان

LBCI
خبر عاجل
12:01

نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More