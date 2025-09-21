رابطة معلمي التعليم الأساسيّ تدعو الحكومة إلى يوم حداد وطنيّ وتدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى الاقفال

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسيّ إلى الاقفال في المدارس الرسمية الأثنين حدادا على أرواح التلامذة الأبرياء الذين سقطوا شهداء على مذبح الوطن.

وقالت في بيان: “هم الأطفال الذين من حقهم الحياة ومن حقهم اللعب ومن حقهم أن يتعلموا وها هم اليوم مضرجين بدمائهم لأن العدو لا يميز بين طفل وشيخ بل أنه نهم إلى سفك الدماء وترويع الآمنين”.

وأضافت: “شهداء أطفال ثلاثة في بنت جبيل قضوا وقبلهم أعداد من التلامذة في كافة المناطق اللبنانية، ولن يتوقف العدو الصهيونيّ عن القتل فهل في دولتنا من يضمن الأمن والأمان للتلاميذ”؟