الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
موريكس دور
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المملكة العربية السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية

آخر الأخبار
2025-09-21 | 16:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المملكة العربية السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المملكة العربية السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العربية

السعودية

باعتراف

بريطانيا

وأستراليا

وكندا

والبرتغال

بالدولة

الفلسطينية

LBCI التالي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65283 شهيدا و166575 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
سانا عن وزارة الدفاع السورية: ننفي ما تروجه وسائل إعلام تابعة لقسد بشأن قيام الجيش باستهداف قرية أم تينة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:55

بن فرحان أبدى استعداد المملكة لدعم لبنان في كل المسارات (الأنباء الالكترونية)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 22-9-2025

LBCI
فنّ
19:30

نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها

LBCI
فنّ
19:22

للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
19:22

للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي

LBCI
فنّ
19:10

موركس تكريمي لعازف "موسيقي عالمي متميز" في موركس دور 2025: إليكم اسم الفائز

LBCI
فنّ
19:06

بعد النجاح الساحق لكليب "حبك متل بيروت"... موركس دور يكرّم المخرج إيلي فهد بهذه الجائزة!

LBCI
فنّ
19:04

ممثل لبناني شهير يُكرّم بجائزة "أفضل ممثل لبناني – دور مساند" في الموركس دور... تعرفوا إليه!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
12:08

"مين قلك هالحكي... لاء انت خطير"... دور قويّ لطلال ماريني في عمل مرتقب: إليكم ما كشفه قُبيل حفل موركس دور

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-05

باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-19

عنّفت طفلها وضربته من دون رحمة... وقوى الامن تتحرك (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-04-13

بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

LBCI
فنّ
17:53

تعرفوا إلى الممثل الذي حصد جائزة "أفضل ممثل لبناني – دور أول" في موركس دور 2025!

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
17:40

من القاهرة إلى بيروت... أمينة خليل تحصد جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية

LBCI
فنّ
17:25

بعد مشاركتها في "بالدم"... الموركس دور يكرّم سينتيا كرم بجائزتين مميزتين

LBCI
فنّ
17:17

هذه الأغنية لجوزيف عطية تحصد جائزة "أفضل أغنية لبنانية" في حفل موركس دور 2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:28

تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري

LBCI
أمن وقضاء
10:33

قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام

LBCI
أخبار لبنان
14:25

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

LBCI
أمن وقضاء
06:46

توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)

LBCI
حال الطقس
02:38

كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار

LBCI
خبر عاجل
10:40

حصيلة غارة بنت جبيل: خمسة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وجريحان

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More