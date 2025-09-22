الأخبار
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة

آخر الأخبار
2025-09-22 | 09:27
مشاهدات عالية
0min
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة

 
 
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و10 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
للمرة الأولى... "جائزة المسرح" يمنحها الموركس دور لهذا العمل المسرحي
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
10:58

الرئيس السوري: حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات

LBCI
أخبار لبنان
10:51

تعميم من سلام الى الإدارات والمؤسسات العامة: للتشدد في منع استعمال الأماكن العامة والمعالم الأثرية والسياحية قبل الحصول على الأذونات اللازمة

LBCI
آخر الأخبار
10:45

الرئيس السوري: هناك الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الرئيس السوري: كانت هناك قطيعة بين سوريا وواشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب والآن هناك مرحلة جديدة

LBCI
آخر الأخبار
11:03

نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نأخذ التهديدات ضد قواتنا بجدية واقترحنا إجراء حوار مباشر مع إستونيا

LBCI
آخر الأخبار
10:58

الرئيس السوري: حصر السلاح بيد الدولة هو الذي يحمي سوريا من النزاعات والاضطرابات

LBCI
آخر الأخبار
10:45

الرئيس السوري: هناك الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها بين سوريا والولايات المتحدة والغرب بشكل عام

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الرئيس السوري: كانت هناك قطيعة بين سوريا وواشنطن وعلاقات متوترة مع الغرب والآن هناك مرحلة جديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

سقوط "كونتينر" في مرفأ بيروت و"اليازا "تطلق نداءً عاجلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إسرائيل تفاوض سوريا وتحشد قواتها قرب الحدود مع لبنان

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-14

وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا أمس مطارات عسكرية ومواقع لتخزين الزوارق الأوكرانية المسيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:02

الصورة من بنت جبيل في اليوم الثاني على المجزرة…

LBCI
أخبار لبنان
07:08

براك: حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاحه

LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:37

من مكان إستهداف أمس في بنت جبيل... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب يرفع شعار "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ضد خصومه خلال تأبين كيرك

LBCI
منوعات
18:19

إليكم اسم الفائز بجائزة "الـPodcast المتميّز" في موركس دور 2025

LBCI
فنّ
18:14

أعماله جمعت بين الفن المعاصر وروح التراث... من هو الفائز بجائزة "Outstanding Choreographer of the Year"؟

LBCI
فنّ
18:07

موركس المخرج الدرامي العربي... جائزة مميزة من نصيب سامر البرقاوي!

LBCI
فنّ
18:01

في يوبيله الفضي... الموركس دور يكرّم هذا الممثل المتميّز بـ"موركس الممثل العربي في الدراما المصرية"

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:12

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
14:25

الجيش الإسرائيليّ: قضينا على أحد عناصر “حزب الله” في منطقة بنت جبيل ونأسف لاصابة مدنيين

LBCI
فنّ
17:45

آخر اصداراته لامست الـ100 مليون مشاهدة... إليكم الفنان الفائز بجائزة نجم الغناء الصاعد في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
05:28

العميد شامل روكز بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والدفاع: نتمنى من جميع العسكريين المتقاعدين فتح الطرقات والتوجه إلى محيط جامع الأمين

LBCI
فنّ
15:45

إليكم الفنان الذي توّج بلقب "نجم الغناء العربي" في موركس دور 2025

LBCI
خبر عاجل
12:01

نواف سلام: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين

LBCI
فنّ
19:30

نجمة شابة تفوز بجائزة "Female Trend of the Year" في موركس دور 2025... إليكم هويتها

LBCI
أخبار لبنان
12:48

بلدية بعلبك: بصدد تقديم دعوى قضائية ضد زهرا

Learn More